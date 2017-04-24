Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri G.K, M.K, O.K. ve E.T.'nin sosyal paylaşım sitelerinde Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiklerini, halkı izinsiz toplantı ve gösteri yürüşlerine katılmaları için çağırıda bulunduklarını belirledi. 4 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerinden M.K. ve O.K. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, G.K. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.