Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah düzenledikleri operasyonda, terör örgütünün haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları öne sürülen avukatlar H.Ö., H.K., A.A., G.G., M.D., O.E. ve D.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve bürolarında arama yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen FETÖ şüphelisi 7 avukatın sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kütahya'da 7 avukat FETÖ'den gözaltına alındı
24.04.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 7 avukat gözaltına alındı.
Etiketler : Kütahya,fetullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanması,FETÖ/PDY,
467444 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467444.aspx
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