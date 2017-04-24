Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah düzenledikleri operasyonda, terör örgütünün haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları öne sürülen avukatlar H.Ö., H.K., A.A., G.G., M.D., O.E. ve D.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve bürolarında arama yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen FETÖ şüphelisi 7 avukatın sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.