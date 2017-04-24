Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında operasyonlar hız kesmeden devam ederken, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından da bölgeye destek kuvvetler gönderildi. Son günlerde kırsal kesimlerde bulunan köylerde başlatılan arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda mağara tespit edilirken, ele geçirilen EYP ve yaşam malzemeleri ise güvenlik güçleri tarafından imha ediliyor.



Operasyonların hız kesmeden devam ettiği Hakkari kırsalında, karadan ilerleyen güvenlik güçlerine havadan ise helikopterlerin destek verdiği belirtildi.