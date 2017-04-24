Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast çağrısı yapan Fransız Philippe Moreau Defarges’e sert tepki göstererek, "Fransa hukukuna göre orada suç duyurusunda bulunulabilir. Ayrıca Türkiye’de de suç duyurusunda bulunulabilir. Kanunlarımız buna da izin veriyor. Suç duyurusu üzerinde bir değerlendirmeyi savcılıklar yapacaktır. Ama burada ilginç olan bu işin hukuksal boyutu değil, burada Türkiye’nin dışında bazı ülkelerin bazı siyaset bilimcileri ve siyasetçilerin sayın Cumhurbaşkanımıza olan kin nefret ve düşmanlığının nasıl bir zirveye yükseldiğini gösteriyor. Bu son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı suikast yapılmalı’ diye açıklama yapıyor alçağın biri, bu açıklamayı da televizyon veriyor ve insanlar canlı yayında bunu seyrediyor, buna programı yapan da müdahale etmiyor. Orada müdahale etmiyor. Fransa’da da kimse ’sen nasıl olur da böyle bir şey yaparsın’ demiyor ama Türkiye’deki tepkilerden sonra belli bir noktaya geliyor. Bu şunu gösteriyor ben buradan aziz milletimize seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ne kadar kıymetli biri olduğunu, korunması ve değer verilmesi gereken biri olduğunu gösteriyor "dedi.

"KİM NE YAPARSA YAPSIN BOŞTUR, NETİCE ALAMAZLAR"

"Önlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı engel görüyorlar" diyen Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti: "Ben de buradan şunu söylüyorum. Onların hepsinin gücü Sayın Cumhurbaşkanımızı bulunduğu yerden indirmeye onun ömrünü sonlandırmaya yetmez. Rabbimin verdiği ömrü ondan başka alacak kimse yoktur. Allah’ın izni olmadığı sürece yenemez, öldüremez, zarar veremez. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize insanlığa herkese yaptığı hizmet ortadadır. Milletimizin mazlum milletlerin, mazlum insanların, sadece Müslüman değil diğer dinlere mensup mazlumların da nasıl dualar ettiğini biz biliyoruz. Bu dualar geldiği sürece hangi ülke, hangi TV, hangi siyasetçi kim ne yaparsa yapsın boştur. Netice alamazlar" açıklamasında bulundu.