TSK'dan yapılan açıklamada 'Kuzey Irak'ta terör örgütünün barındığı Metina kırsalına düzenlenen hava operasyonu ile PKK'ya ait 4 hedef imha edildi' denildi.
TSK'dan 'Kuzey Irak'a operasyon!
24.04.2017 - 22:46 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamada 'Kuzey Irak'ta terör örgütünün barındığı Metina kırsalına hava operasyonu düzenlendi.
Etiketler : kuzey ırak,
467565 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467565.aspx
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