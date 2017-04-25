Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan nedeniyle 1915 olaylarıyla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Obama döneminde olduğu gibi, ERmenilerin beklentilerinin aksine "soykırım" ifadesini kullanmayan Trump "büyük felaket" dediği olaylar için "Bugün, 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ GELDİ

Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayınlayarak ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi.



Dışişleri'nin açıklamasında şöyle denildi:

"ABD Başkanı Trump'ın "1915 Olayları" hakkında 24 Nisan 2017 günü yaptığı yazılı açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.



Yeni ABD Yönetimi'nden şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz.



Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törenle, hak ettikleri saygıya uygun biçimde anıldıklarını ABD Yönetimi'ne hatırlatıyoruz.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözkonusu törene ilettiği mesaj Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır."