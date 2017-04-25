Kars’ın Kağızman ilçesi Çemçe Dağı mevkiinde sürdürülen operasyon esnasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen mayın patladı. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker hastaneye kaldırılırken bölgede operasyon sürüyor.
Kars’ta mayın patladı: 1 şehit, 1 yaralı
25.04.2017 - 14:36 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Etiketler : kars,mayın patlaması,haberler,son dakika,
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