Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, jandarma özel harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

BİR ACI HABER DE ŞIRNAK'TAN: 2 ŞEHİT

Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalın arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23. jandarma Sınır Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu.

BİTLİS'TE 1 ŞEHİT

Bitlis’te meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan arama tarama faaliyetlerinde sırasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.