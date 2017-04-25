Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, PKK’lı 1 terörist, Kağızman Mağdur kırsalında güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan terörist sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.