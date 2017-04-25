Alınan bilgiye göre, PKK’lı 1 terörist, Kağızman Mağdur kırsalında güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan terörist sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Kars'ta 1 terörist teslim oldu
25.04.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : kars,pkklı,haberler,teslim oldu,
467710 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467710.aspx
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