Edinilen bilgiye göre, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan arama tarama faaliyetlerinde sırasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Bir acı haber de Bitlis’ten: 1 şehit, 2 yaralı
25.04.2017 - 16:19 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’te meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
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467723 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467723.aspx
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