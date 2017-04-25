Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman" operasyonu başlatıldı. Operasyonlarda terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve mağara ile sığınakları imha etmek maksadıyla 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında jandarma unsurları ile güvenlik korucularımızın katılımıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, 1 adet Bixi makineli tüfek, 6 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M16 piyade tüfeği, 22 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet Dragunov Kannas tüfek, 1 adet 60mm havan, 85 adet el bombası, 9 adet anti tank mayını, 10 adet sis bombası, 3 bin adet Doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat patlayıcı, 7 bin 500 adet karışık mühimmat, bin adet M-16 mühimmatı, 115 adet havan mühimmatı, 135 adet anti-personel RPG-7 mühimmatı, 6 bin 516 adet Bixi mühimmatı, 10 bin adet av fişeği, 28 adet fünye, 50 adet Kaleşnikof dipçiği, 5 adet M-16 şarjörü, 8 adet Kaleşnikof şarjörü, 10 adet Kannas şarjörü, 1 varil mazot, çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.