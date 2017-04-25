Marmaris'te yakalandıktan sonra Sinop'a götürülen eski emniyet mensubu Aziz T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 12 Nisan'da ormanlık alanda Rodos'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 zanlıdan eski komiser yardımcısı Aziz T, meslekten ihraç edilmeden önce görev yaptığı Sinop'a gönderilmişti.
Rodos'a kaçmak isteyen FETÖ'cü tutuklandı
25.04.2017 - 16:55 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalanan zanlı Sinop'ta tutuklandı.
Etiketler : yunanistan,fetö,tutuklandı,haberler,
467735 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467735.aspx
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