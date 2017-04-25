Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararının, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonu olduğunu belirterek, "Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.