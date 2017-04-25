Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 45'e 113 oyla Türkiye'yi siyasi denetime alma kararının ardından dikkatler mecliste Türkiye aleyhine oy veren isimlere çevrildi. Türkiye'den AK Parti, CHP, HDP ve MHP'den milletvekillerinin üye oldukları AKPM'de yapılan oylamada HDP Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Filiz Kerestecioğlu Demir Türkiye aleyhine oy kullandı.



Öte yandan Deniz Baykal, Haluk Koç, İlhan Kesici, Gülsun Bilgehan, Şaban Dişli, Mehmet Kasım Gülpınar, Suat Ünal, Talip Küçükcan, Erkan Kandemir Emine Nur Günay Serap Yaşar, Markar Eseyan, Burhanettin Uysal, Salih Fırat, Zühal Topcu mecliste ret oyu kullandılar.



2004 YILINDA ÇIKARILMIŞTI

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 13 yıl sonra Türkiye'yi yeniden siyasi denetime alma kararı verdi. Karar 45'e karşı, 113 oyla alındı. Oylamada, 12 üye de çekimser oy verdi. Türkiye, 1996 yılında tabi tutulduğu denetimden 2004 yılında çıkarılmıştı.