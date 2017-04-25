Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime alma kararından sonra Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Referandum sürecinde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla kendini gösteren Kati Piri, konuyla ilgili ilk tweetinde, "Türkiye, temel haklara ilişkin ciddi sorunlara bağlı olarak Avrupa Konseyi tarafından yeniden siyasi denetime alındı." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELERİN DURDURULMASINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI"

Piri diğer tweetinde ise "Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi denetime alma konusundaki net kararıyla AB'ye katılım görüşmelerinin durdurulmasına bir adım daha yaklaşıldı." notunu yazdı.

İşte Kati Piri'nin attığı tweetler: