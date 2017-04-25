Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, AKPM Genel Kurulu'nda alınan Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine ilişkin kararı kınadı

Başbakan Yıldırım, "HDP'lilerin tavrına şaşırmadım. Türkiye karşıtlığının AKPM'ye yansıması. Siyasi bir karar gerçeklerle örtüşmüyor. 15 Temmuz'u derinlemesine anlamadılar. Gün gelecek kararın yanlışlığını anlayacaklar. Atmamız gereken adımlara karar vereceğiz. AB'ye de kararın yansıması görülecektir. AB, Türkiye konusunda kafa karışıklığını gidermeli. AB işi tek taraflı beyanlarla olmaz. AB, Türkiye konusunda net vizyon ortaya koymalı" dedi.



SİNCAR'A HAVA HAREKATI

Başbakan Yıldırım, Sincar'a düzenlenen hava operasyonuyla ilgili olarak, "Terörle amansız mücadele sürüyor. Tehditi yerinde bertaraf için adımlar atarız. Suriye ve Irak'ta 70 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.