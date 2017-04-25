Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) “Türkiye’de demokratik kurumların işleyişi” konulu bir oturum düzenledi.

Oturumun sonunda Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına karar verildi. AKPM'deki karar 45'e karşı 113 oyla alındı. Oylamada 12 çekimser oy kullanıldı.



ANKARA MİSİLLEME YAPACAK MI?

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi'nin yasama organı yani siyasi ayağı olduğu için atılacak adımların da siyasi düzeyde alınması bekleniyor.

Parlamenterler Meclisi'nden denetim sürecini takip etmek üzere gönderilecek heyetlerle "işbirliği yapmamak" seçeneklerden biri. Yetkililer, diyalog süreci iki taraflı olduğu için Türkiye'nin heyetleri kabul etmeme gibi bir hakkı olduğunun altını çiziyor.

İkinci seçenek ise Parlamenterler Meclisi'ndeki ulusal heyet sayısını azaltmak. Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde nüfusuyla doğru orantılı olarak 18 milletvekiliyle temsil ediliyor. Türkiye'nin temsili, İngiltere-Fransa-Almanya gibi ülkelerle birlikte en yüksek temsil.

1 Kasım seçimlerinde alınan oy oranına göre 11 AK Parti, 4 CHP, 2 MHP ve bir HDP'li vekil ulusal heyeti oluşturuyor. AK Parti hükümetinin milletvekili sayısını azaltmaya gitmesi de seçenekler arasında.