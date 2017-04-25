Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Türk Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'a yaptığı operasyonlar için endişeliyiz. Endişlerimizi Türk hükümetine ilettik. Saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı." dedi.