ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Türk Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'a yaptığı operasyonlar için endişeliyiz. Endişlerimizi Türk hükümetine ilettik. Saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı." dedi.
Kuzey Irak'a yönelik hava harekatına ilişkin ABD'den açıklama
25.04.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlediği hava harekatı hakkında açıklama yaptı.
Etiketler : abd,sincar,tsk,kuzey ırak operasyonu,
467780 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467780.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER