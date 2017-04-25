Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama gelmezken bugün Türk jetlerinin Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü YPG mevzilerini vurmasınında ele alındığı düşünülüyor.