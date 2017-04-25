Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama gelmezken bugün Türk jetlerinin Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü YPG mevzilerini vurmasınında ele alındığı düşünülüyor.
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi
25.04.2017 - 22:12 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,abd,rex tillerson,
467785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467785.aspx
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