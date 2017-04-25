Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta Başbakanlık Sarayı'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında Türk jetlerinin Sincar'da PKK'yı vurmasını değerlendirdi.

TERÖR YUVALARINI BOMBALAYAN TÜRKİYE İÇİN KÜSTAH SÖZLER

Haydar el-İbadi, terör örgütü PKK yuvalarını bombalayan Türkiye için küstahça sözler sarf etti.

"TÜRKİYE'Yİ AYNI SALDIRIYI YAPMASIN DİYE UYARIYORUZ"

İbadi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sincar'daki PKK hedeflerine yönelik hava saldırısını Bakanlar Kurulu olarak kınadıklarını ifade ederek, "Türkiye, Irak'ın içerisindeki Sincar bölgesini bombaladı. Burada Iraklı 5 Peşmerge hayatını kaybetti ve 7 Peşmerge de yaralandı. Türkiye'yi aynı saldırıyı yapmasın diye uyarıyoruz. Irak'ın derinliğini hedef alan bu saldırının hiçbir gerekçesi yoktur" dedi.