Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ermeni diasporasının sözde “soykırım” iddialarının yıldönümünde FETÖ lobilerini işaret etti.

Ermeni olaylarının 102’nci yıl dönümünde Ermeni lobisinin her yıl olduğu gibi Türkiye’yi hedef alan, tarihi çarpıtan faaliyet ve söylemlerinin devam ettiğini belirten Özdağ, Türkiye’nin Ermenilerle ve Ermenistan ile ilgili bir probleminin olmadığını söyledi.

Türkiye’nin iki tane aleyhte lobisi olduğunun altını çizen Özdağ “Türkiye karşıtı Ermeni ve Kürt diasporaları, yıllardır yurt dışında faaliyet gösteriyor. Türkiye’yi Ermenilerle, cuntacılarla, PKK’lılarla yıkmaya çalışıyorlar. Batı, önce Ermenileri, sonra PKK’lıları kullandı. Ama şu anda üçüncü bir lobi daha oluşuyor. Bu da FETÖ’cü lobidir. Türkiye bu topraklarda hür ve özgür yaşamak istiyorsa, küresel egemen güçler için çalışan bu üç lobiye karşı mücadele edecek yeni birimler oluşturmalıdır” vurgusu yaptı.

Türkiye’nin Ermeni olaylarının 100’üncü yılında yapması gereken birçok şeyi yapamadığının altını çizen Özdağ, şunları kaydetti. “Sayın Cumhurbaşkanının, Dışişleri Bakanlığı’nın desteklerine rağmen tehcir ile ilgili ‘Kervan’ filmini çekmek için bile 4 yıl uğraştık. Bugüne kadar Ermeni diasporasının yazmış olduğu kitap sayısı 24 bin. 80 milyonluk Türklerin yazdığı kitap sayısı ise 2 bin 500... Onların yazdığı bütün kitaplar yabancı dillere çevrilmiş. Bizim yazdıklarımızın ise sadece 250 tanesi başka dillere çevrilmiş. Bugün bütün üniversitelerimizde 1915 olayları ile ilgili bir enstitünün açılması lazım. Her rektörün bunu gerçekleştirmesi gerekiyor.”