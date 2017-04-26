Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle dün adliyeye gönderilen muvazzaf astsubaylar M.K, H.O, S.Y, Y.P, M.Y. ve H.T, savcılık ifadelerinden sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.