Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle dün adliyeye gönderilen muvazzaf astsubaylar M.K, H.O, S.Y, Y.P, M.Y. ve H.T, savcılık ifadelerinden sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Niğde'de 6 muvazzaf asker FETÖ'den tutuklandı
26.04.2017 - 09:12 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 6 muvazzaf astsubay tutuklandı.
Etiketler : niğde,asker,haberler,fetö,
467862 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467862.aspx
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