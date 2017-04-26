Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, AKPM'nin kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararının haksız ve tarihi bir hata olduğunu belirten Bozdağ, kararı "Avrupa Konseyinin değerlerinin inkarı ve AKPM'nin aşırıcılığa teslimi" olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"AKPM'nin kararını şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Adil ve objektif olmayan bu karar, Avrupa Komisyonu ve AKPM'ye olan güveni ve saygıyı yok etmiştir. Bu kararla, Türkiye'ye karşı ikiyüzlü, gayri samimi, çifte standartlı davranan ve verdiği sözleri tutmayanların asıl yüzünü bir kez daha gördük."

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Konseyi ve AKPM'nin, Türkiye'yi iyi gören gözle takip etmesi, doğru ve sağlam kulakla dinleyerek adil, objektif değerlendirmesi gerektiğini belirten Bozdağ, aksi takdirde Türkiye'nin doğru ve adil değerlendirilemeyeceğini, Türkiye hakkında doğru karar alınamayacağını vurguladı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Maalesef Türkiye karşıtlarının terör örgütlerinin etkisiyle hazırladıkları raporlar, Türkiye-AB, Avrupa Konseyi, AKPM ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Bu ilişkileri Türkiye karşıtlarının, terör örgütlerinin yıkıcı çalışmalarının zehirlemesine izin vermemeliyiz. Türkiye-AB, Avrupa Konseyi ve AKPM ilişkilerini ön yargılara, Türkiye karşıtlığına, İslamofobiye, ırkçılığa ve terör örgütlerine kurban etmemeliyiz. AB, Avrupa Konseyi ve AKPM, Türkiye karşıtları ile terör örgütlerinin sözcüsü gibi davranmaktan vazgeçmeli ve Türkiye'ye karşı adil, objektif olmalıdır. Bu adil ve objektif olmayan, haksız ve subjektif kararlarla Türkiye üzerinde etkili olacağını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Unutmayın, Türk milleti, büyük ve asil bir millet. Türkiye, gelenekleri, tarihi, ekonomisi, hukuku ve demokrasisi güçlü, kadim ve büyük devlettir. Alınmış ve alınacak hiçbir haksız karar, Türk milletine ve Türkiye'ye zarar veremez, yol çizemez."