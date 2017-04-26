Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Bakanı Çelik, TSK'nın terör operasyonu sonrası Sincar'ı ziyaret eden ABD'ye sert tepki gösterdi.



"ESAS SORGULANMASI GEREKEN BU FOTOĞRAFTIR"

Çelik,"Bir NATO ülkesi Türkiye, kendisine tehdit oluşturan (Karaçok Dağı'ndaki) bir terör kampını vurmuştur. O terör kampı bir başka NATO ülkesinin, ABD'nin bir komutanı ve o terör örgütünün mensubu tarafından ziyaret edilmiştir. Bunun arkasında gelecek 'endişeliyiz' açıklaması doğru bir yaklaşım üretilmediğini gösteriyor. Esas sorgulanması gereken bu fotoğraftır" dedi.



AKPM'NİN SKANDAL KARARI

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ile yaşanan gerilimin ardından, AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, mayıs ayı başında veya en geç ikinci haftasında Brüksel ve Strazburg'da kapsamlı görüşmeleri olacağını açıkladı.