Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan'da açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin aldığı kararın siyasi olduğunu söyledi. Kararın bir öneminin bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, "Bu yolla Türkiye'ye bir ceza vermeye çalışıyorsanız bu ters teper. Bugüne kadar Avrupa Konseyi ile çok yakın işbirliği içinde olduk. Reform sürecinde AB'den daha çok Avrupa Konseyi'nin tavsiyelerini dikkate aldık. Avrupa Konseyi ile aramızda çalışma grubu var. Genel sekreterle yakın işbirliğimiz var. Parlamentonun bu aldığı kararı kabul etmiyoruz bundan sonraki işbirliğimizi zayıflatan bir adımdır. Bu kurumla bazı konulardaki ilişkilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Buna bizi mecbur bıraktılar. Avrupa siyaseti çok değişiyor ve maalesef Avrupa ülkelerinde artan ırkçılık İslam karşıtlığı Avrupa kurumlarına da sirayet etti" dedi.

SİNCAR'A HAVA HAREKATI

Çavuşoğlu Sincar'a düzenlenen hava harekatına ilişkin, "Bize yönelik tehditlere karşı operasyon yapacağımızı her zaman herkese söylüyoruz. Operasyonu yapacağımızı bizzat müttefikimiz ABD'ye bildirdik. Aramızdaki anlaşma gereği 2 saat önce ABD ve Rusya ile operasyon yapacağımız bilgisini paylaştık. Koalisyonun Katar'daki koordinasyon merkezi ile paylaştı" ifadelerini kullandı