Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne'nin, yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Mümtazer Türköne SEGBİS sistemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türköne'nin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Talip Kalkan'ın esas hakkındaki mütalaası okundu.

Mütalaada, Zaman gazetesinin FETÖ'nün yayın organlarından biri olduğunun anlaşıldığı, 15 Temmuz'da meydana gelen darbe girişimine gelinen süreçte bu gazetede yayımlanan yazıların ve yürütülen kampanyaların etkin rol oynadığı, sanık Mümtazer Türköne'nin bu gazetenin köşe yazarı olduğu, sanığın 4 Şubat 2016'da ''Arınç sarayı Sur'daki tünellere sokuyor'' başlıklı bir yazı yazdığı belirtildi.

Yazıdaki ifadelerin, çözüm sürecinde görev alanların, yeni oluşacak siyasi yapı tarafından çıkarılacak idam cezasını öngören yasalarla idam edileceklerinin vurgulandığı aktarılan mütalaada, bu yazının yayımlanmasından 6 ay sonra 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin meydana geldiği ve bu darbe girişimi sırasında darbecilerin görevlendirdiği bir timin Cumhurbaşkanının bulunduğu yere gönderildiği, derdest edilemediği takdirde öldürme kastıyla hareket eden bu timin adeta sanığın yazısında önerdiği neticeyi meydana getirmek amacında oldukları ifade edildi.

Savcı Kalkan'ın mütalaasında ayrıca şunlar kaydedildi:

''Sanık tarafından yazılan makale bir bütün olarak ele alındığında, 15 Temmuz'da meydana gelen darbe gelişimine gelinen süreçte bir kaldırım taşı niteliğinde görüldüğü, sanığın yazıda dile getirdiği öngörü, dilek, temenni ve tavsiyelerin 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbenin sorumluları tarafından adeta uygulanmaya konulduğunun görüldüğü, sanığın suç tarihinde yazdığı yazı ile saray iktidarı tabiriyle Cumhurbaşkanını kastederek uyguladığı politikalar nedeniyle idam edileceğini vurgulamak suretiyle onu tehdit ettiği, üzerine atılı suçu işlediği dosya kapsamında sabit olduğundan sanığın 'tehdit' suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması mütalaa olunur.''

Sanık Türköne, mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre talep ederek, ''Benim yazımdaki sözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı söylenmiş sözler olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.'' iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.