Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı" sloganı ile bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın katılımıyla başladı. WOW Airport Hotel’de düzenlenen programa, Bakan Akdağ’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve eczacılık fakültesi öğrencileri katıldı. İlaç ve ilaç sanayisinin gelecekte karşı karşıya kalabileceği fırsat ve tehditlerin bilimsel temelde değerlendirildiği kongrede sektörde sürdürülebilir geleceğin inşasına dikkat çekildi. İlaç ve eczacılık ile ilgili sorunların konuşulduğu kongrede Bakan Akdağ, Türkiye'de geçmişten günümüze sağlık alanında gelinen noktaya dikkat çekti. Bakan Akdağ, vatandaşların önceki dönemlere göre sağlık hizmetlerinden iki katı oranda daha memnun olduğunu ifade etti.

“Vatandaş memnuniyeti yüzde 39’dan yüzde 75 buçuğa çıkmış oldu”



İlaç ve eczacılık alanlarında yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye’nin önemli aşamalar kaydettiğine dikkat çeken Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “AK Parti dönemi kuyrukların ve buyrukların bittiği bir dönem olmuştur. Anne, bebek ölümü gibi bir takım sağlık göstergelerinde değişimler ne yöndedir, Sağlıkta dönüşüm 2012 ile 2013’ü kıyasladığımız zaman ya da 2016’yı da kıyaslayabiliriz. Vatandaş memnuniyeti yüzde 39’dan yüzde 75 buçuğa çıkmış oldu yani neredeyse ikiye katladık. Anne ve bebek ölümleri gibi göstergelere baktığımız zaman da mesela anne ve bebek ölümleri her 100 bin hamilede 70 anne, hamile ölümünden 15’lerin altına gerilemiştir. Bunu nasip olursa 12’lerin altına da indirmiş olabileceğiz. Bunları daha aşağılara da çekmeye gayret ediyoruz” dedi.

“Hareketsiz kalmaya devam eden bir toplum olursak bu toplumun sağlık geleceği yok”



Vatandaşların tütün kullanımı, yemek alışkanlıklarına dikkat ederek spor yapması gerektiğini ifade eden Bakan Akdağ, “Eğer biz sigara içmeye, şişmanlamaya, hareketsiz kalmaya devam eden bir toplum olursak bu toplumun sağlık geleceği yok. Türkiye’nin her yerinde kalp krizi geçiren vatandaş 2-3 saat içinde kalp damarına doğrudan müdahale edilebilecek hem de asla ücret alınmadan müdahale edilebilecek bir program oluşturmuşsanız toplumun yüzde yüzüne yakın bir vatandaş kitlesini sosyal koruma altına almışsanız bütün bunları 500 dolarla yapıyorsanız işte o zaman Türkiye Cumhuriyeti oluyorsunuz ve bunun da bir eşi benzeri olmuyor” şeklinde konuştu.



26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 3’üncü Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, kapsamında Türkiye’de biyoteknolojik ürünlerde yerli üretim oranlarını yükseltme gibi konularda endüstri, kamu ve ilgili akademisyenlerin buluşacağı oturumlarda konuşulacak. Kongrede gerçekleşecek olan Öğrenci Çalıştayı ile de geleceğin eczacılarının katılımıyla ilaç, tıbbi cihaz ve eczacılık gibi birçok konunun masaya yatırılacağı oturumlar düzenlenecek. Kongre sayesinde ilaç ve eczacılık alnında görev yapan eczacılar, eğitim alan öğrenciler ve birçok kurum yetkilisi bir araya gelerek sektöre dair sorunlar ve çözümlerini, sektördeki gelişmeleri, eczacılığın geleceğini hep birlikte değerlendirme imkanı yakalayacak.Program Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın çalışmalarından dolayı belirlenen eczacılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.