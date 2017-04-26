Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen kabulde, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Velid Abdülkerim el-Hireyci'ye görevinde başarı diledi. Türkiye-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı da olan Kurtulmuş, görüşmede iki ülkenin her alandaki iş birliğine verdiği öneme vurgu yaptı.
Kurtulmuş, Suudi Arabistan Büyükelçisi el-Hireyci'yi kabul etti
26.04.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Velid Abdülkerim el-Hireyci’yi kabul etti.
Etiketler : Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,Suudi Arabistan Krallığı,
468021 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468021.aspx
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