Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen kabulde, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Velid Abdülkerim el-Hireyci'ye görevinde başarı diledi. Türkiye-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı da olan Kurtulmuş, görüşmede iki ülkenin her alandaki iş birliğine verdiği öneme vurgu yaptı.