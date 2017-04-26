Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, 26 Nisan 2017 tarihinde 13.37-13.55 saatleri arasında Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesine alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflerin ateş altına alınması neticesinde çok sayıda silah mevzi, barınak ve sığınağın tahrip edildiğini, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun da bu arada etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.