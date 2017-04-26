Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yaptığı konuşmada Somali'nin çok ciddi bir değişim geçirdiğine değinen Erdoğan, Gerçekten en muhteşem diyebileceğim büyükelçiliği de Somali'de ve bütün unsurları ile Somali'deki bu büyükelçilik binamız sadece Türkiye için değil inanıyorum ki dünyanın bir çok ülkesi için de örnek teşkil edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmsından satır başları şöyle:

Seçimlerin ardından demokratik olgunluk içinde gerçekleştirilen yönetim değişikliğini de takdirde karşıladığımızı da özellikle belirtmek isterim.

"SOMALİ CİDDİ DEĞİŞİM GEÇİRDİ"

Somali çok ciddi bir değişim geçirdi her ziyaretimde farklı bir Somali'yi görmenin mutluluğuna eriştiğimizi de söyleyebilirim.

"DÜNYA İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

Somali halkı geleceğe daha bir umutla bakıyor. Her ziyaretimde bu ülkede şahit olduğum bu değişimin son ziyaretimde artık zirve yaptığını gördüm. Gerçekten en muhteşem diyebileceğim büyükelçiliği de Somali'de ve bütün unsurları ile Somali'deki bu büyükelçilik binamız sadece Türkiye için değil inanıyorum ki dünyanın bir çok ülkesi için de örnek teşkil edecektir.

"SOMALİ ORDUSUNUN YETİŞMİŞ KADROYA DA İHTİYACI VAR"

Önümüzdeki dönemde Mogadişu'da yapılan askeri tesisimizin de açılışını yapacağız. Burada eğitim görecek Somali ordusunun askerleri daha sonra ordu içindeki yerlerini alacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları da konuştuk. Somali'nin ciddi sorunları var. Asker ile yetişmiş kadroya da ihtiyacı var.

Türkiye ve Somali arasında balıkçılık ve su ürünleri arasında geniş bir işbirliği alanı bulunuyor. Bunu oluşturacak anlaşma inşallah Antalya'daki tarım bakanları arasında imzalanacaktır.