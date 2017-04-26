Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, referandum sonuçlarını değerlendirerken, "AK Parti'den gelen ve şu an tekrar geri dönmekte olan Kürt seçmenler, hendek siyasetine karşı çıkmıştır. PKK'nın iki yıl boyunca devam eden yanlış siyasetini onaylamamıştır. Cevabı birilerine çok zor geliyor. 'PKK yanlış yaptı, hendek, iç savaş, çatışma, şiddet, terör, yanlıştı' diyemiyor yüksek sesle" dedi.



REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ

Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 Televizyonuna referandum sonuçlarını değerlendiren HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 7 Haziran seçimleriyle beraber AK Parti'den HDP'ye gelen 2 puan muhafazakar oyun 1,5 puanına yakının hendek siyasetinden ötürü tekrar Ak Parti'ye gittiğini söyledi. Doğru analiz yapılmaması halinde HDP'nin daha da kan kaybedeceğini belirten Tan, "AK Parti'den gelen ve şu an tekrar geri dönmekte olan Kürt seçmenler, hendek siyasetine karşı çıkmıştır. PKK'nin iki yıl boyunca devam eden yanlış siyasetini onaylamamıştır." dedi.



"KİMSE 'PKK YANLIŞ YAPTI' DİYEMİYOR"

Referandumda ciddi bir 'Hayır' çıktığını, bunun da çok değerli bir oy olduğunu söyleyen HDP'li Tan, "Ak Parti'den gelen ve tekrar geri gitmekte olan bir kitle vardır. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Bunun sebebi de bellidir. Halk iç savaş istemiyor, hendek siyaseti istemiyor, demokratik kanallara destek verilmesini istiyor" dedi.



AK Partinin Doğu'da, Güneydoğu'da niye kaybetmediği sorusunun da cevaplanması gerektiğini söyleyen Tan, "Cevabı birilerine çok zor geliyor. 'PKK yanlış yaptı, hendek, iç savaş, çatışma, şiddet, terör, yanlıştı' diyemiyor yüksek sesle" dedi.