Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah 81 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün 1100'den fazla 'mahrem imamı' gözaltına alınmıştı.



9 BİN 103 POLİS AÇIĞA ALINDI

FETÖ'nün emniyet yapılanmasını yöneten çoğu sivil bu kişilere yönelik operasyonunun ardından akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, 9 bin 103 polisi açığa aldı.



FETÖ İLE BAĞLANTILI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin" 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Bu polislerden 2 bin 500'ünün İstanbul'da, bin 350'sinin Ankara'da görev yaptığı açıklandı.



ÇOK ÜST DÜZEYDE POLİS MÜDÜRLERİ VAR

Açığa alınan polislerin, 1. Sınıf Emniyet Müdürleri, Emniyet Amirleri, Türkiye genelinde tüm şubelerde, özellikle İstihbarat ve terörle mücadele şubelerinde görevli amir ve memur düzeyinde polisler olduğu öğrenildi.