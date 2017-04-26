Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, "Bu bölgede operasyon yapacağımızı bizzat ABD'ye bildirdik. Sınırdan 20-30 km çekilin dedik. Burada bir bilgi paylaşımı yok deniliyorsa ben ona katılmıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok'a düzenlenen harekatlar konusunda, "Koalisyonla koordine edilmedi" açıklaması yapan ABD yönetimine bu sözlerle yanıt verdi.

Operasyondan iki saat önce, hem ABD, hem de Rusya'ya bilgi verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "2 saat önce ABD ve Rusya ile burada oeprasyon yapacağımızın bilgisini paylaştık. Katar'daki koalisyonun hava merkezi ile bu bilgiyi paylaştık" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, operasyondan önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştüğünü de açıkladı.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ise, ABD yönetiminin, "Operasyonlar kaygı verici" açıklamasına tepki gösterdi.

Amerikalı bir komutanın, YPG'lilerle çekilen fotoğrafını hatırlatan Çelik, "Bir fotoğraf var asıl endişeli olunması gereken durum o. Amerikalı bir komutan rütbesi nedir bilmiyorum YPG'lilerle gidiyor, TSK'nın vurduğu kampı ziyaret ediyor. Esas endişe edilmesi gereken durum bu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise, Sincar konusunda net mesajlar verdi. Işık, "Sincar'ın 2. bir Kandil olmasına müsade etmeyeceğimizi daha önce defalarca ifade ettik. Bu Türkiye'nin beka meselesidir. PKK terör örgütüne ve uzantılarına kesinlikle Sincar'da yeni üs kurma imkanı tanınmayacaktır" dedi.