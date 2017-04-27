Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket GÜVEN

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, TSK’nın Sincar ve Karaçok’ta gerçekleştirdiği operasyonu ‘haberimiz yoktu’ sözleri ile eleştiren ABD’ye tepki gösterdi. Türkiye’nin kendisine yönelik tehditlere karşı operasyon yapacağını söylediğini belirten Çavuşoğlu “Terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım yapmadan mücadele ediyoruz. Burada operasyon yapacağımızı ABD’ye söyledik. Sınırımızdan askerlerini 20-30 km ileriye çekmelerini ilettik” dedi.

BİZİM MEŞRU HAKKIMIZ

ABD ve Rusya’ya 2 saat öncesinde bilgi verildiğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: Katar’daki koalisyonun hava koordinasyon merkezi ile de bu bilgiyi paylaştık. Rusya’nın Suriye’deki operasyon merkezi ile de bu bilgiyi paylaştık. Bilgi paylaşımı yok diyorsa bir kimse ben ona katılmadığımı söylemek isterim. Hem diplomatik, hem askerî kanallardan iletildi. Bu müdahaleler bizim meşru hakkımız. Ama buralardan bize tehdit geliyor. En son bir tünelden teröristler ve 1 ton patlayıcı getiriyorlardı. Bu tehditler varken biz ne yapmalıyız? Başka ülke olsa ne yapar? Çok bedeller ödedik. Terörle içeride ve dışarıda mücadelemiz devam edecek. Dostlarımızdan beklentimiz bu mücadele Türkiye’ye engel değil destek olmaları. YPG’nin manipülasyonundan etkilenerek operasyonun meşru olmadığını kimse söylemesin. BM’nin 51. maddesi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklara uygun hareket ediyoruz. Meşru müdafaa var.

TÜRKİYE’NİN BEKA MESELESİ

“Sincar operasyonunda Türkiye’nin tek hedefi, terör örgütüdür” diyen Millî Savunma Bakanı Fikri Işık “Bölgede ikinci bir Kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu, Türkiye’nin beka meselesidir. Bu konuda arzumuz, uluslararası iş birliğinin en üst düzeyde oluşturulmasıdır. Bunu yaparken de müttefiklerimizle olabilecek en üst düzeyde iş birliğine önem veriyoruz” diye konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik ise PKK’nın Karaçok’taki kampında Amerikalı komutanların inceleme yaptığını gösteren fotoğrafları işaret etti ve şöyle dedi: Türkiye bir NATO ülkesi olarak bir terör örgütünün kampını vurmuştur. Bir diğer NATO ülkesi de gidip o kampı ziyaret etmiştir. Asıl endişe edilmesi gereken durum budur.

Bütün bu tartışmalar sürerken harekâta yönelik bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov’den geldi. Gatilov “Bunun gibi operasyonlar bölgedeki durumu olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Kasıtlı kararlara saygı göstermeyiz

Avrupa Konseyi’nin denetim kararını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: Kararın bir önemi yok, siyasi karar. Bu kararı Türkiye’yi cezalandırmak için aldılar. Bunlar Avrupa’da artan ırkçılık ve Türk düşmanlığının yansımasıdır. PKK terör örgütü sempatizanı olan ve PKK’yı terör listesinden çıkarmaya çalışan milletvekillerinin de çabasıdır. Her zaman söylüyoruz yazdığınız raporlar aldığınız kararlar objektifse biz buna saygı duyarız. Kasıtlı kararlar aldığınız zaman biz bunu dikkate almayız, saygı göstermeyiz. Türkiye’ye ceza vermeye kalkarsanız bu ters teper.