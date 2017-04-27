Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 667 sayılı  "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin  2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya  irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden  uzaklaştırıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE'Yİ ŞOKE EDEN İSİM DE AÇIĞA ALINDI

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı İstanbul Grubunda başmüfettiş olan  1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz'ın da açığa alınanlar arasında olduğu  belirtildi.
Celal Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı iken 17 Ağustos  2015'te Küçükçekmece'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet  Sülüşoğlu'nu vurarak öldüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve 8 gün sonra serbest  bırakılmıştı. "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla  kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yılmaz, aynı yıl 19 Kasım'daki  duruşmada yeniden tutuklanmıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılının  şubat ayındaki son duruşmada, "meşru müdafaa sınırları ve mazur görülebilecek  heyecan, korku ve telaş" nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına  hükmederek Yılmaz'ı tahliye etmişti.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN 829 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması  (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde  görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubundan 829'unun  İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan  Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve  milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya  irtibatı olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ikisi 4'üncü sınıf  emniyet müdürü, biri emniyet amiri, 85'i komiser sınıfı, 741'i memur olmak üzere  829 personel açığa alındı.