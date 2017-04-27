Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan’da yapılan halk oylamasının kesin sonuçlarını açıklamak için resmi sürenin dolmasını bekliyor. YSK’nın, itiraz sürecinin dolacağı 27 ya da 28 Nisan’da kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.

YSK’nın açıklayacağı kesin sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurucusu olduğu AK Parti’ye üyeliği için süreç başlatılacak. Erdoğan’a davet gönderilmesinin ardından üyelik prosedüreri hızla tamamlanacak. 56 yıl aradan sonra Erdoğan, Türkiye’nin ilk Partili Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Erdoğan’ın parti üyeliği için en yakın tarih olarak önümüzdeki haftaya işaret ediliyor. AK Parti’de ise halen Erdoğan’ın partiye geri dönüşü ile ilgili kapsamlı bir program üzerinde çalışmalar sürüyor.

2019’A YENİLENMİŞ KADRO İLE GİDECEK

AK Parti, halk oylamasından istediği sonucu almasına rağmen 2019’da yapılacak seçimlere hazırlanmak için teşkilatlarda yenilenmeye gidecek. Partiyi Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazırlayacak ekip de yeniden oluşturulmuş olacak. 2019 seçimlerine kadar geçecek süreçte AK Parti’nin tüm yönetim kademesinde kapsamlı bir değişime gitmesi bekleniyor.

Yeni dönemde tüm toplum kesimlerini kucaklayacak politikalara ağırlık verecek olan AK Parti süreci çok iyi değerlendirmeyi planlıyor. Kimsenin kendisini dışlanmış hissetmeyeceği yönünde mesajlara ağırlık verilecek. Bu doğrultuda AK Parti 2019’a 2002 ruhu ile yürüyecek.