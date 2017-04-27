Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesinde 22 Nisan 2017 tarihi saat 22.00 sıralarında bir grup terörist unsurdan görüntü alınması üzerine, bölgeye hava harekatı düzenlenmiştir. Harekat sonrası yapılan arama tarama çalışmalarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"denildi.