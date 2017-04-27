Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 9 bin 103 polis açığa alındı. Tokat'ta ise 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ ile irtibatlı olduğu belirtilen 95 polis görevden uzaklaştırıldı. Açığa alınanlar arasında 2 şube müdürü ile polis amirlerinin yer aldığı öğrenildi.