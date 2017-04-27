Emniyet Genel Müdürlüğü'nde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 9 bin 103 polis açığa alındı. Tokat'ta ise 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ ile irtibatlı olduğu belirtilen 95 polis görevden uzaklaştırıldı. Açığa alınanlar arasında 2 şube müdürü ile polis amirlerinin yer aldığı öğrenildi.
Tokat'ta 95 polis açığa alındı
27.04.2017 - 10:41 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta 2'si şube müdürü 95 polis Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alındı.
Etiketler : tokat,polis,emniyet,haberler,son dakika,
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