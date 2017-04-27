Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerince bölücü terör örgütüne yönelik arazi aramalarında ele geçirilen el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, mağara içinde 2 bin metre kablo, bir kilogramı C-4 patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, Mardin'in Derik ilçesi kırsalındaki arazi aramasında bulunan 20 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı imha etti, 6 tüp ve çok miktarda gıda maddesine el koydu.

Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında teröristlerce kullanılan sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 ton amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış 19 el yapımı patlayıcıyı imha eden güvenlik güçleri, Güroymak kırsalındaki arazi aramasında sığınak içinde 120 kilogram amonyum nitrat ve çok miktarda gıda maddesi buldu.