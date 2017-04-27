Alınan bilgiye göre, 667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname''nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 3'üncü sınıf emniyet müdürü 2 kişi, 4'üncü sınıf emniyet müdürü 1 kişi, emniyet amiri 1 kişi, komiser 9 kişi, komiser yardımcısı 10 kişi, başpolis 4 kişi ve polis memuru 66 kişi olmak üzere 93 kişinin açığa alındığı öğrenildi.
93 il Emniyet Müdürlüğü personeli açığa alındı
27.04.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 93 personel, FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu iddiasıyla açığa alındı.
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü,
468242 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468242.aspx
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