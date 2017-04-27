Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz’deki çalışmalarına 21 Nisan’da başlayan Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisi, 31 Mayıs’a kadar Akdeniz’de faaliyetlerine devam edecek.



Daha önce Akdeniz ve Karadeniz’de sismik araştırmalar yapan gemi, denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor.



Sismik geminin şu sıralar Kıbrıs açıklarında olduğu görülüyor.





Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisi, 31 Mayıs’a kadar Akdeniz’de faaliyetlerine devam edecek.



Türkiye, Rum tarafının temmuz ayında başlayacak tek yanlı doğalgaz sondajlarına, doğal kaynaklar üzerinde Türk tarafının da hakkı bulunduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.



PANİKTEKİ RUMLAR RAHATSIZ



Paniğe kapılan Güney Kıbrıs yönetimi, Akdeniz’deki arama faaliyetlerinin güvenlik sorunlarına neden olacağını iddia ediyor. Aslında yabancı şirketlerin ortaklık müzakereleri için yönünü bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye’ye dönme ihtimali Rumları rahatsız ediyor. GKRY’nin, Afrodit sahasındaki çalışmalarını ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kalabileceğine dikkati çekiliyor.



KKTC'nin petrol arama sahalarındaki sondaj yetkisi Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verilmiş durumda.