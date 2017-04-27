Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan, örgüte ait Zambak AŞ, Atlantik AŞ ve Pınar AŞ'nin ortak ve yöneticisi 10 kişinin yargılanmalarına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan Zambak AŞ'nin ortağı C.D, Atlantik AŞ ortakları H.H, M.C ve K.K, şirkete ait öğrenci yurdunun müdürü H.K, Pınar AŞ ortakları İ.Ş, Y.T. ve M.A, şirkete ait yurdun müdürü G.G. ile avukatları katıldı. Bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Tutuksuz sanık C.D, savunmasında, babasına ait 4 optik mağazası ile inşaat şirketleri olduğunu söyledi. 2010'da ekonomik krize girdiklerini, 2011'de de iflas ettiklerini belirten C.D, "Bu tarihte cemaatten ayrıldım. Zaten ekonomik krize girince benimle ilişkilerini kesmişlerdi. Eğer cemaatle hala ilişkim olsaydı ekonomik krize girdiğimde beni kurtarırlardı. O dönem sadece devlete 450-500 bin lira borcum vardı. 1 milyon liranın üzerinde zarar ettim." dedi.

C.D, 2011 öncesi örgütün oturmalarına katıldığını ancak himmet vermediğini, sadece ramazan ayında iaşe paketi yardımında bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Zambak AŞ'ye para verip ortak olmadım. O dönem büyüklerimizi 'Burada vatana millete hizmet ediliyor, Allah rızası için ortak ol, bu işin esnaf arkadaşlarının sırtında gitmesi lazım, bu bir bayrak yarışı.' dediler. Ben de bu telkinler üzerine ortak oldum. 2011'e kadar da yönetim kurulu üyeliği yaptım, imza yetkim vardı ama hisseyi kimden aldım, kime devrettim bilmiyorum. Evrakları hazırlamışlar, sadece notere gidip imza attım. Kar payı da almadım."

Atlantik AŞ'ye ait öğrenci yurdunun müdürü olan tutuklu sanık H.K. de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığı için inşaatlarda çalıştığını kaydetti.

Öğrenci yurdunun eleman aradığını öğrenince başvuru yaptığını anlatan H.K, "Müdür olacağım diye başvurmadım, ne iş verseler yapacaktım ama 'Müdür askere gitti, 3 aylığına müdür lazım.' dediler. Üniversite mezunu olduğum için şartlarım da uygundu, kabul ettim. 1 ay çalıştıktan sonra kayyum atandı. Yurt, devlete geçtiği ve kayyum da 'Sizle çalışmaya devam edeceğiz.' dediği için ayrılma gereği duymadım. Kapatılınca işsiz kaldım ve arandığımı öğrenince gelip teslim oldum." ifadelerini kullandı.

Pınar AŞ'nin ortaklarından tutuklu sanık İ.Ş. de sanayici olduğunu, şirkete başka bir davanın firari sanıklarından A.İ. tarafından ortak edildiğini savundu.

Şirketin para trafiği yurt müdürünün hesabından yürütülmüş



Şirkete ait Ahmet Bakırdöğen Öğrenci Yurdu müdürü tutuklu sanık G.G. ise aylık bin 500 lira maaşla çalıştığını ifade etti.

Bank Asyaya yatırılan paraların sadece 7 bin lirasının kendisine ait olduğuna işaret eden G.G, yöneticilerin şirketin mali işlerini kendisinin banka hesabı üzerinden yürüttüklerini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmaları erteledi.