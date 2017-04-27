Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan sonra açığa alınan Mustafa Mendeş’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mendeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.