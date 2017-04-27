Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan sonra açığa alınan Mustafa Mendeş’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mendeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mardin Vali Yardımcısı FETÖ’den tutuklandı
27.04.2017 - 19:44 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş tutuklandı.
Etiketler : mardin,vali yardımcısı,fetö,
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