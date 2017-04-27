Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Azerbaycan Evi, Fransa Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği ve Almanya-Azerbaycan Kültür Evinin organize ettiği ve AKPM binası önünde gerçekleştirilen gösteride, Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınmasıyla ilgili karara tepki gösterildi.

Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşıyan göstericiler, "AKPM'nin Türkiye kararı adaletsiz ve önyargılı", "Türkiye ve Azerbaycan'dan elinizi çekin", "Avrupa Konseyi çifte standartlara ve İslamofobiye son ver", "Ermenistan'ın işgalci politikasına göz yuman AKMP Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alıyor" gibi sloganlar attı.

Gösteri olaysız sona erdi.