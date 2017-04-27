Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait Rfs Lıman isimli istihbarat gemisi ile Togo bandıralı Youzarsıf H isimli yük gemisinin 27 Nisan 2017 tarihinde saat 11.45 civarında İstanbul Boğazı yaklaşma sularında Kilyos’un kuzeyinde 29 kilometre mesafede yoğun sis nedeniyle çarpıştığı kaydedildi. Açıklamada, Türk arama kurtarma sahasında meydana gelen kaza sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca olaya süratle müdahale edilerek 78 kişiden oluşan Rus askeri gemisi personelinin tamamının sağ olarak kurtarıldığı, anılan Rus askeri gemisinin kaza sonrasında kısa süre içerisinde battığı ve kayıp gemi personelinin bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Togo bandıralı gemide hafif hasar olduğu öğrenildi. Romanya’dan çıkarak Ürdün’e intikal etmekte olan geminin sıhhi tahliye gerektiren personeli bulunmamaktadır. Arama kurtarma harekatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG İmbat ve TCG Kılıç hücumbotları, TCG Akın kurtarma gemisi ve TCG Tekirdağ karakol gemisi ile bir adet SH-70 tipi helikopter; Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir CN-235 arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri; Sahil Güvenlik Komutanlığından bir sahil güvenlik botu ve bir arama kurtarma helikopteri ile yürütülmüştür” denildi.