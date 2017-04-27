Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kıyıcak Mahallesi Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinden OSB’deki alüminyum fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 67 TK 875 plakalı minibüs, sürücü İsmail D.’nin (59) direksiyon başında rahatsızlanması sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Yol kenarındaki kayalıklara çarpan minibüsteki sürücü İsmail D. ile işçilerden Zafer Döngel, Tarık Aydın, Soner Temel, Emir Urfa, Tanju Kuzu, Gürcan Kahraman ve Muhammet Uçar yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile minibüsten çıkarıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2’si ağır 4 yaralıyı iki ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hafif yaralı olan sürücü ile diğer yaralılar da özel araçlarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine gönderildi.

Görgü tanıkları sürücünün seyir halinde iken daldığını, işçilerin kendisini uyarmaya çalıştığını ancak uyandıramadıklarını belirtti. Sürücü İsmail D. ise, polislere bir anda gözlerinin karardığını ve ne olduğunu anlamadığını söyledi. Sürücünün seyir halinde iken tansiyonunun yükseldiği ve gözlerinin kararması sonucu önünü göremeyerek kaza yaptığı iddia edildi.

İşçilerin hastanedeki tedavisi devam ederken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.