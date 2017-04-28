Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Avrupa ilişkilerinde kritik bir dönem yaşanıyor. Her fırsatta Türkiye düşmanlarına sahip çıkan Avrupa ülkeleri, kanlı 15 Temmuz darbe girişimindeki tutumuyla tepki çekti. Türkiye’nin birliğine kast eden hain girişimi karşı tavır alamayan Batı, başta PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile Türkiye düşmanlarına kucak açtı. Referandum sürecinde de açık olarak hayır kampanyasına destek olan Avrupa, halk oylamasından “evet” çıkmasıyla iyice çılgına döndü. Son olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’yi yeniden siyasi denetime alan kararı ise gergin olan ilişkilerin adeta tuzu biberi oldu. AKPM’nin bu skandal kararına sessiz kalmayan Türkiye, Alman milletvekili Bernd Fabritius’un, Avrupa Konseyi’nin görevlendirmesiyle yapacağı ziyareti iptal etti. CSU’nun federal milletvekili Fabritius, Türk hükümetinin tüm resmi görüşmelerini iptal ettiğini ve böylelikle kendisinin Mayıs ayı başı için planladığı ziyarete de “fiilen izin verilmediğini” ifade etti.

SIRT ÇEVİREMEYİZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son haftalardaki gelişmelerin Almanya ve AB’nin Türkiye ile ilişkileri üzerinde ağır bir etki oluşturduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “AB, Türkiye’nin AGİT raporuna ne tepki verdiğini yakından izleyecek. Türkiye bu rapora ve eleştirel gözlemlere cevap vermeli. Türkiye’nin Avrupa’ya nihai şekilde sırt çevirmesi ve bunu düşünerek söylüyorum, Avrupa’nın Türkiye’ye sırt çevirmesi, ne Almanya’nın ne de Avrupa’nın çıkarına olacaktır.”

2019’da kriz bekliyoruz

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, raporunu hazırladı. Belge, yine Ankara’nın sert tepkisine neden olacak içerikte. Özetle şu ifadeler yer alıyor: Türkiye ile katılım müzakereleri askıya alınmalı. 2019’da da Türkiye’de çok ciddi bir kriz yaşanacağını bekliyoruz. Gümrük Birliği ve Türkiye’ye mali yardımlarla ilgili da Türkiye’yi sıkıştırmak gerekiyor. Olağanüstü hal ve adil bir kampanya olmasını önleyen şartlar altında 16 Nisan’da yapılan referandumun sonucunu not ediyoruz.

FETÖ’YÜ SAVUNDU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Malta’nın başkenti Valletta’da yapılan AB Savunma Bakanları toplantısında son FETÖ operasyonları kapsamında sayıda gözaltı ve görevden uzaklaştırmalara gönderme yaparak Türkiye’yi hukukun üstünlüğüne uymaya çağırdı. Genel Sekreter Stoltenberg “Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye’nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı” deme cüretinde bulundu.

MÜLTECİ KORKUSU

Mülteci akınından korkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Türkiye’nin istikrarının Avrupa açısından önemine değindi. Orban “Türkiye’de net bir istikrar sağlayabilenleri desteklemeliyiz. Türkiye’de istikrar olmazsa hepimizin başı yakında belaya girer” dedi. Avrupa’nın daha büyük önceliğinin Türkiye’nin istikrarlaştırılması olduğunu vurgulayan Orban, “Aksi hâlde, tüm bölge yangın yerine döner. Bu yüzden Erdoğan’ın istikrarlı bir Türk siyasi hayatı oluşturmasını destekliyorum” diye konuştu