Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA



Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Malta’daki AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye’nin müzakerelerinin askıya alınması kararı çıkacağı iddiasına “’Buyurun yapın’ deriz. Oy birliği ile karar alınıyor. Kavga etmeye gitmiyoruz ama ne gerekiyorsa cevabını veririz, altta kalmayız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Semerkant ziyareti sonrasında ilişkilerde yeni dönemin başladığı Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Taşkent’teki temaslarının oldukça verimli geçtiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, dönüş yolunda kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Çavuşoğlu’nun cevapları şöyle:



ABD-YPG İŞ BİRLİĞİ ABD’nin YPG ile iş birliği yapmaları doğru değil. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yeni yönetime de anlatmaya çalışıyoruz. Ama arazide aynı askerler, aynı kişiler olduğu için bu kişiler de bu yönde görüş bildiriyor. O yönde görünüyor. Burada teröristlerden yerel partner olmaz. O gece (hava harekâtı) de 2 saat öncesinde bilgi verdik. Ruslara da verdik. Yani bilgi verilmedi şeyi doğru değil.



ABD İLE İLİŞKİLER İkili düzeyde beklentilerimiz var. Esasen güvene dayalı ilişkilerimize yeniden ivme kazandırmamız lazım. Daha önceki süreçte bir güven bunalımı oldu. Kendileri söylüyor; ‘Obama yönetiminin yaptığı hataların farkındayız, düzelteceğiz.’ Yeni bir enerji katmamız lazım ilişkilere.



FETÖ’NÜN İADESİ Yeni belgeler verdik. ‘Çalışıyoruz üzerinde’ diyorlar. Umutsuz olmak için bir sebep yok. Olumsuz cevap dönüşü olmadı. Daha önceki yönetime göre daha kararlı olmalarını bekliyoruz.



GEREKİRSE REFERANDUM GİDERİZ Cumhurbaşkanımız AB’nin Türkiye’ye yaklaşımından çok rahatsız. Biz de rahatsızız. Oyalama, netice yok! AB bir karar versin. İki de bir bizi tehdit ediyor. Gerekirse biz de bir referanduma gidebiliriz. Süreci durdurma ile ilgili halk karar versin. Eğer referanduma gidersek ‘durdurun’ kararı çıkar.



AB İLİŞKİLERİ AB bizi ne içeri almak istiyor, ne de uzaklaşmamızı istiyor. İsteyen de var istemeyen de var. Almanya ve Fransa istemiyor. Fakat samimi olarak isteyen de var üyeliğimizi. Hep bu zemin kayması, Rusya ile neden düzeldiniz, sorularının sebebi de bu! Uzağa gitmemizi de istemiyorlar. Oysa zemin kayması dedikleri; bizim gittiğimiz yerlere bizden daha çok kendileri gidiyorlar.



KATKIYI DÜŞÜRECEĞİZ Avrupa Konseyi bütçesine verdiğimiz katkıyı düşüreceğiz. Minimum ödeme yapacağız. Heyet gönderip göndermeme değerlendiriliyor. Başka atabileceğimiz adımlar da var. Şunu bilsinler ki, buna pişman olacaklar. Bu bir siyasi karar.



ASKI RESTİ (AB müzakerelerinin askıya alınacağı iddiaları) ‘Buyurun yapın’ deriz. Yap hadi. Yapabilirsen yap. Oy birliği ile karar alınıyor. Ne gerekiyorsa cevabını veririz, altta kalmayız. Biz oraya kavga etmeye gitmiyoruz ama haksızlıklara karşı da şey yapmayız. Vermeyeceğimiz cevap da yok. Veremeyeceğimiz hesap da yok bizim.



GÖÇE VİZE ŞARTI Göç konusu AKPM ile ilgili değil. Göç anlaşması AB ile yapıldı. Vize serbestisi ile ilgili istediğimiz neticeyi alamayacaksak onu da iptal ederiz.



VİZE SERBESTÎSİ Bir yol haritası hazırladık. O yol haritası için Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın olurunu aldıktan sonra karşı tarafa vereceğiz. Cevabını verin diyeceğiz, sonra da kararımızı alacağız.



RUSYA İLE S400 GÖRÜŞMELERİ Alacağız. Müzakere ediyoruz. Ortak üretim hepsi var. İsterdik ki NATO ülkelerinden alalım. Ama bu yaklaşım içinde olmadılar.