Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terörist yapılanmaya ilk müdahalesinin ardından PKK/PYD, varolma telaşına düştü. ABD başkanlığındaki DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyona Türkiye’yi engelleme çağrısı yapan terörist örgüt, ABD’li askerlerle verdikleri görüntüler üzerinden uluslararası kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyor. PYD, Türkiye’nin yeni operasyon beklentilerine karşı son çıkış yolu olarak ‘uçuşa yasak güvenli bölge’ diplomasisi başlattı. Sınır ötesinden Türkiye’yi terörize ettikleri Irak-Suriye-Türkiye hattındaki stratejik bölgeyi kaybetmek istemeyen örgütün sözde liderleri, operasyonun hemen ardından ‘güvenli bölge’ çağrılarını sıklaştırdı.

TERÖRİSTLE ‘GÜVENLİ’ OLMAZ

Gerek göçmen tehdidinden korkan Avrupa ülkeleri gerekse TSK’nın sınırdaki artan varlığına karşı kendisini güvende hissetmeyen PKK/PYD’nin, son dönemde Trump yönetimine ‘güvenli bölge’ baskısını arttırdığı biliniyor. Ancak Türkiye, güvenli bölgenin terörist örgüt eliyle kurulamayacağını vurgulayarak bu planlara her platformda itiraz ediyor. Türkiye’nin meşru hakkı olan sınır güvenliği hakkı kapsamında PKK/PYD’nin bu çabalarının karşılığı da bulunmuyor. Türkiye, Suriye kuzeyine terörist örgütlerin yerleştirilmesi ve Esed rejiminin hava sahası ihlalleriyle artan tehdit algılaması karşısında angajman kurallarını değiştirmişti. Bu doğrultuda kara angajmanı da terörist örgütler DEAŞ ve PKK/PYD’nin elindeki silahların menzilleri dikkate alınarak 25-30 kilometre derinliğinde belirlenmişti.





FIRAT KALKANI’NDA UYGULANDI

Kara angajmanı kapsamında halen etkili menzili 40 kilometreyi bulan Fırtına obüsü ile topçu roketleri, Suriye tarafından gelen tehditlere karşı misliyle karşılık veriyor. Sınır ötesi operasyon dahilinde Fırat Kalkanı Harekâtı da yine kara angajmanı stratejisi kapsamında gerçekleştirilmiş, harekât, sınırdan 30 kilometre uzaklıktaki Bab’ın kurtarılmasıyla birlikte son bulmuştu. Sınırlarını DEAŞ’tan temizleyen Türkiye, önümüzdeki günlerde PKK/PYD tehdidine karşı operasyonlarını da kara angajmanı stratejisine göre planlıyor. Bugüne kadar gündeme gelen ve planlamaları yapılan sınır ötesi operasyonların çoğunu, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı kapsamında hazırlıklı olunan harekât planlamaları oluşturuyor. Sınırdan 90 kilometre uzaklıktaki Rakka Operasyonunun planı ise DEAŞ’la mücadele kapsamında uluslararası koalisyonla yapılıyor.Yine havan Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya yönelik, Sincar Dağı bölgesi ile Karaçok Dağı bölgesine düzenlenen hava harekatı sonrası, Suriye'de PYD/YPG/PKK'nın denetimindeki bölgelerden, 11 hudut karakoluna, 13 ayrı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılara yoğun obüs atışlarıyla karşılık verildi. Dün Tel Abyad ilçesinden terör örgütü mensuplarınca Akçakale ilçesine bağlı Tekçe Hudut Karakoluna 2 havan mermisiyle saldırı düzenlendi. Bunun üzerine sınır birliklerinin anında karşılık vermesi üzerine 3 PYD’li terörist öldürüldü.

Etnik temizliğin kanıtı

Trump yönetiminin Suriye’de güvenli bölgeye ihtiyaç olduğu açıklamasından hemen sonra Cerablus’ta yaşananlar, Türkiye’nin ‘güvenli bölge, terörist örgütlerle oluşturulamaz’ tezini haklı çıkarıyor. 25 Ocak’ta yaşanan olayda, Fırat nehrinin doğusundaki Şiyuk köyünü bir süre önce terk ederek Cerablus’a yerleşen Suriyeli siviller, kendilerini DEAŞ tehdidinden koruyacaklarını söyleyen PYD’lilere güvenerek tekrar köylerine dönmek istedi. Bölgede DEAŞ tehdidi kalmadığını ve evlerine gitmek istediklerini belirken Suriyeli köylüler, tekrar Fırat’ın doğusuna geçmek üzere nehirde bulunan köprünün batı ayağında toplandı. Ancak Suriye PKK’sı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100’e yakın köylününü üzerine ateş açarak onların nehri geçmesine izinv ermedi. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bu olay, Suriye PKK’sının bölgede yürüttüğü etnik temizliği bir kere daha gözler önüne serdi.

Fotoğraf masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmasında Suriye’deki son durumu gündeme getirecek. Erdoğan’ın bu ziyaretinde ayrıca, TSK’nın Suriye kuzeyinde vurduğu Karaçok’ta Amerikan askerlerinin kırmızı listedeki PKK’lı Ferhat Abdi Şahin’le birlikte gezdiğini gösteren fotoğrafı da masaya yatırması bekleniyor.

Suriye PKK’sının durumu, Erdoğan-Trump görüşmesiyle netlik kazanacak. Halen 7 bine yakın asker kökenli ABD’linin, ‘yabancı savaşçı’ adı altında PKK/PYD saflarında cephede olduğu biliniyor.