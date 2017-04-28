Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Komisyonu'nun (AKPM) Türkiye'ye yönelik denetim kararının ardından kritik bir adım atılacağını açıkladı.

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi bütçesine en fazla katkı sağlayan (grand payeur) ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Onu düşüreceğiz. Minimum ödeme yapacağız." dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun gündeme ilişkin açıklamaları:

"33 MİLYON EURO"

Türkiye, geçen yıl 33 milyon Euro katkı sağlamıştı. ('Türkiye, AKPM'de grand payeur. AKPM'ye karşı bu anlamda atılacak adımlar nedir?' sorusuna) "Onu düşüreceğiz. Minimum ödeme yapacağız. Heyet gönderip göndermeme değerlendiriliyor. Eski işbirliğini göremeyecekler. Başka atabileceğimiz adımlar da var. Şunu bilsinler ki buna pişman olacaklar. Denetim sürecine almakla Türkiye'yi daha iyi denetleyeceklerini sanıyorlarsa bu bir siyasi karar. Hak etsek eyvallah…"

"S-400 ALACAĞIZ"

(“Türkiye, Rusya’dan S-400 füzelerini alacak mı?’ sorusuna) Alacağız. Prensipte anlaştık. Ortak üretim, fiyat müzakere ediyoruz. İsterdik ki NATO ülkelerinden alalım. Ama bu yaklaşım içinde olmadılar.

"NEDEN YAPTIRIMA GİDİYORSUN?"

(Rusya ile yaptırım krizi) “İlişkileri normalleştirdik ama ben yaptırımları hâlâ devam ettiririm” anlayışı doğru değil. Biz Rusya’dan ithal ettiğimiz tarım ürünlerine karşı hiçbir tarife artışı yoluna gitmedik. Cumhurbaşkanı’mız da söyledi: “Gelin hepsini kaldıralım.” Kaldırmayınca bu sefer bizler ithal ettiğimiz ürünleri getirdik. Esasen bizim Rusya’dan ithal ettiğimiz tarım ürünlerinin değeri ihraç ettiğimizden yüzde 30, 50 daha fazla. O zaman biz yaptırıma gitmiyorsak, sen neden yaptırıma gidiyorsun? “Elimizde koz olsun” demek dostluğumuza yakışan bir şey değil.

"YAPABİLİRSEN YAP"

(“Malta’daki AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısında ‘Üyelik müzakerelerini askıya alıyoruz’ tartışması olursa ne dersiniz?” sorusuna) “Buyurun yapın” deriz. Yapabilirsen yap hadi. Oybirliği ile karar alınıyor. Cevabını veririz, altta kalmayız. Kavga etmeye gitmiyoruz ama haksızlıklara karşı vermeyeceğimiz cevap da hesap da yok. Göç konusu AKPM ile ilgili değil. Vize serbestisi ile ilgili istediğimiz neticeyi alamayacaksak onu da iptal ederiz.